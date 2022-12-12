"Путін прийшов нас знищити": Кулеба розніс супротивників "бавовни" на військових базах в Росії

Росія сама пішла повномасштабною війною проти України, тому будь-які закиди на адресу Києва з приводу того, що на території країни-агресора відбувається "бавовна", не мають аргументації. Вибухи відбувалися на об'єктах військового призначення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
В інтерв'ю ARD він не підтвердив, що до ударів по російських військових аеродромах можуть бути причетні ЗСУ, проте розкритикував заяви, згідно з якими українські військові нібито "грають з вогнем", коли відбуваються "хлопки" на військових базах на території окупанта Росії.
Дипломат акцентував увагу на тому, що Росія намагається знищити Україну, яка захищається від агресії.
"Путін прийшов знищити нас - як державу, як націю. Якби до вас в квартиру зайшов вбивця і спробував вас вбити, а ваш сусід сказав: "Не грай з вогнем, не треба його провокувати", – то ви, напевно, сказали б, що ваш сусід не в своєму розумі", - аргументував свою позицію дипломат.
Також Дмитро Кулеба підкреслив, що немає жодної необхідності "дати Україні моральний урок".
Дрон атакував військові авіабази у Росії
5 грудня вранці ЗМІ окупанта РФ повідомили про вибух на військовій базі Енгельс-2 у Саратовській області. Безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох літаків.
У той же день БПЛА вдарив і по іншому російському військовому аеродрому - в Дягілєво Рязанської області. Обидві бази використовуються окупантами для базування бойової авіації, яка злітає і завдає ракетних ударів по Україні.
Пізніше дрон вдарив по військовій авіабазі в Курську.
Україна не підтверджує і не спростовує свою можливу причетність до подібних інцидентів.
Авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, що по військових авіабазах Росії міг бути завданий удар безпілотником Ту-141 Стриж. Йдеться про розвідувальний БПЛА, який здатен літати на відстань 1 000 кілометрів. Його можна переробити в дрон-камікадзе.
Дивіться відео Главред - вибухи в Енгельсі і Дягілєво зірвали плани РФ щодо ракетних обстрілів України
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