"Путін прийшов нас знищити": Кулеба розніс супротивників "бавовни" на військових базах в Росії

Жодної необхідності "дати Україні моральний урок" в ситуації, коли йде війна з країною-агресором Росією, не існує, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Росія сама напала на Україну, яка захищається від її агресії - Кулеба / Колаж соцмережі, УНІАН

Росія сама пішла повномасштабною війною проти України, тому будь-які закиди на адресу Києва з приводу того, що на території країни-агресора відбувається "бавовна", не мають аргументації. Вибухи відбувалися на об'єктах військового призначення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю ARD він не підтвердив, що до ударів по російських військових аеродромах можуть бути причетні ЗСУ, проте розкритикував заяви, згідно з якими українські військові нібито "грають з вогнем", коли відбуваються "хлопки" на військових базах на території окупанта Росії.

Дипломат акцентував увагу на тому, що Росія намагається знищити Україну, яка захищається від агресії.

"Путін прийшов знищити нас - як державу, як націю. Якби до вас в квартиру зайшов вбивця і спробував вас вбити, а ваш сусід сказав: "Не грай з вогнем, не треба його провокувати", – то ви, напевно, сказали б, що ваш сусід не в своєму розумі", - аргументував свою позицію дипломат.

Також Дмитро Кулеба підкреслив, що немає жодної необхідності "дати Україні моральний урок".

Дрон атакував військові авіабази у Росії

5 грудня вранці ЗМІ окупанта РФ повідомили про вибух на військовій базі Енгельс-2 у Саратовській області. Безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох літаків.

У той же день БПЛА вдарив і по іншому російському військовому аеродрому - в Дягілєво Рязанської області. Обидві бази використовуються окупантами для базування бойової авіації, яка злітає і завдає ракетних ударів по Україні.

Пізніше дрон вдарив по військовій авіабазі в Курську.

Україна не підтверджує і не спростовує свою можливу причетність до подібних інцидентів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко припустив, що по військових авіабазах Росії міг бути завданий удар безпілотником Ту-141 Стриж. Йдеться про розвідувальний БПЛА, який здатен літати на відстань 1 000 кілометрів. Його можна переробити в дрон-камікадзе.

Дивіться відео Главред - вибухи в Енгельсі і Дягілєво зірвали плани РФ щодо ракетних обстрілів України

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