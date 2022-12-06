Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після вибухів на аеродромах - Reuters

Саме на базі "Енгельс" знаходилися стратегічні бомбардувальники дальньої дії РФ, але тепер Москві доведеться подумати про їхнє переміщення.

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники / ua.depositphotos.com, Maxar Technologies

Після вибухів на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" у понеділок, 5 листопада, російські окупанти спробують перемістити та розосередити свої бомбардувальники. Про це пише Reuters з посиланням на неназваних західних чиновників.

За даними видання, удари по авіабазам стали найдальшими на території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якби це були вони (українці - ред.)... Це показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це сильно турбує росіян... Психологічно, я думаю, це завдасть удару", - заявив один з чиновників.

Також офіційні особи нагадали, що саме на базі "Енгельс" знаходилися стратегічні бомбардувальники дальньої дії РФ, але тепер Москві доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що бомбардувальники будуть розосереджені. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими у тому, що десь безпечно", - додав чиновник.

Вибухи на аеродромах Росії

У понеділок, 5 грудня, в Енгельсі Саратовської області на російській військовій авіабазі прогриміли вибухи. За попередніми даними, невідомий ударний безпілотник впав на злітно-посадкову смугу, після чого стався вибух. Було пошкоджено мінімум два бомбардувальники Ту-95.

У Міноборони РФ підтвердили удар по військовим аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. В результаті ліквідовані троє військових РФ, також нанесені пошкодження бойовим літакам окупантів, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вибухи на двох стратегічних аеродромах у Росії можуть зірвати кампанію РФ з атак на об'єкти інфраструктури та енергомереж України.

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