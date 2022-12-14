Путін дуже боїться Зеленського: в ОП назвали справжню причину

Російський диктатор Володимир Путін не може передбачити, які рішення ухвалить Володимир Зеленський.

Путін боїться Зеленського, тому що він його не розуміє / Колаж фото Офіс президента, kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, насправді боїться українського президента Володимира Зеленського. Все через те, що він не може "прочитати" Зеленського. Про це заявив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі FREEДОМ.

Путін просто не знає, чого чекати від Зеленського. Інших президентів України він розумів.

"Він його боїться, бо не розуміє. Він розуміє Порошенка, розуміє Януковича, Кучму, — з українських лідерів. Ющенко - слабше, але теж розумів. А ось Зеленського взагалі не розуміє. Для нього це людина, яку він не може "прочитати". Він не розуміє, як з такими людьми працювати ... Путін міг "прочитати" Меркель, міг "прочитати" Буша, Обаму, а Зеленського не може. Це для нього недосяжна величина в тому плані, що він просто не вчився розуміти такого роду людей. Тому він його боїться, не знає, чого від нього чекати", — сказав Лещенко.

Він вважає, що Путін вірив у те, що Зеленський злякається і втече з України після повномасштабного вторгнення. Але диктатор був шокований, коли дізнався, що Зеленський відмовився їхати.

"Це ґрунтувалося не просто на доповідях спецслужб. Це була його внутрішня переконаність, що, мовляв, я такий грізний Путін, як тільки рукава засукаю, зачіску поправлю — і відразу ж Зеленський втече, тому що він злякається мене. У перші дні війни для Путіна це був шок. Він собі дозволив таку фразу, мовляв, військові України, беріть владу в свої руки, не слухайте Зеленського. Він зрозумів, що вже не зможе з ним впоратися", — додав Лещенко.

Путін хотів прибрати Зеленського за всяку ціну і навіть намагався влаштувати військовий переворот в Україні, але у нього нічого не вийшло.

"Наші військові зараз тримають периметр безпеки, тримають фронт. А ось політична влада України для Путіна не зрозуміла. Путін боїться і не знає, як підійти до президента. І в цьому - сила Зеленського. Він стоїть на своїх принципах, а Путін не знає, як з таким Зеленським працювати", — сказав радник ОПУ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Журналіст і блогер Юрій Богданов пояснив, що Путін справедливо боїться трьох речей:

Того, що будь-який вияв публічності на тему невдач нівелює політичний капітал диктатора;

Зростання невдоволення особисто до нього;

Формування запиту на зміну влади.

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