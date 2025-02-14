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Путін готується оголосити про "перемогу": глава Пентагону зробив несподівану заяву

Сергій Кущ
14 лютого 2025, 20:05
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За словами Піта Хегсета, російський диктатор не досяг бажаного.
Володимир Зеленський, Путін
Володимир Зеленський, Путін / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Путін оголосить про "перемогу" за підсумками переговорів
  • На переговорах між Зеленським і Путіним буде присутній Трамп

Російський диктатор Володимир Путін має намір оголосити про "перемогу" у війні проти України, незважаючи на реальний стан справ.

З такою заявою під час брифінгу на Мюнхенській конференції виступив міністр оборони США Піт Хегсет.

відео дня

"Путін готується оголосити про "перемогу" попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч із ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", - сказав Гегсет.

Мюнхенська конференція, Мюнхен, конференція з безпеки Інфографіка
Мюнхенська конференція, Мюнхен, конференція з безпеки Інфографіка / Інфографіка: Главред

Також він повідомив, що на переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним братиме участь американський лідер Дональд Трамп.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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