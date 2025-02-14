Якими будуть кордони України за підсумками переговорів: заява глави Пентагону

Очільник Пентагону зазначив, що повернення України до кордонів 2014 року за підсумками переговорів залишається малоймовірним.

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Глава Пентагону зробив заяву про повернення до кордонів 2014 року / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Про що сказав Гегсет:

Кордони України є частиною переговорного процесу

Членство України в НАТО - малоймовірне, як і повернення до кордонів 2014 року

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що питання кордонів України є частиною переговорного процесу. За його словами, його місія під час зустрічей у Європі — внести реалістичний підхід до обговорення можливих умов врегулювання війни, розв'язаної Росією. Про це він сказав на пресконференції у Варшаві разом із міністром оборони Польщі.

"Реальність того, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірним. Реальність американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частина переговорного врегулювання – малоймовірна", – додав він.

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Гегсет зазначив, що США дотримуються своїх заяв щодо статусу американських військ і перспектив вступу України до НАТО, визнаючи низьку ймовірність такого сценарію. Водночас він наголосив, що не має наміру обмежувати можливості президента США вести переговори з лідерами як Росії, так і України.

Міністр підкреслив, що його мета — не встановлювати жорсткі рамки для дискусій.

"Ми тут лише для того, щоб додати реалізму в очікування наших союзників по НАТО, щоб стимулювати можливість таких переговорів. Отже, як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку, сер, ще належить з'ясувати", – відповів Гегсет на запитання про можливості повернення до кордонів, які були на 24 лютого 2024 року.

Він припустив, що переговори вестимуться між президентами США, України, Росії та, ймовірно, за участі Європи.

"Все можливо", — підсумував Гегсет.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне не просто припинення вогню, а повного завершення війни в Україні, хоча досягти цього буде складно й доведеться діяти поетапно. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Також Трамп висловив сумнів щодо можливості вступу України в НАТО через позицію Росії та звинуватив свого попередника Джо Байдена у "провокуванні" Москви на повномасштабне вторгнення.

Крім того, він заявив, що Україна навряд чи поверне кордони 2014 року і, ймовірно, для завершення війни їй доведеться поступитися частиною території. За даними The Washington Post, під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті 12 лютого Трамп заявив, що не вірить у можливість повного відновлення українських кордонів.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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