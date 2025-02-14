'Путін просто збожеволіє': сенатор Грем пообіцяв Україні вступ до НАТО

Повторне вторгнення РФ матиме важкі наслідки для російської економіки, заявив Ліндсі Грем.

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Грем пропонує автоматичний вступ України до НАТО у разі нової агресії РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головні тези Грема:

Україна вступить до НАТО негайно в разі нового вторгнення РФ

Така можливість має стати стримуючим фактором для Кремля

Повторна агресія Росії матиме серйозні наслідки для Москви

Україна моментально стане членом НАТО, якщо Росія здійснить новий напад після підписання мирного договору. Нова агресія РФ означатиме не лише санкції, а й розміщення американських військ в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ніхто не хоче бути провокатором. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він вже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями", - наголосив він.

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Сенатор заявив, що така позиція могла б стати потужним фактором стримування для Кремля.

Водночас Грем визнав, що деякі країни НАТО досі вагаються щодо повноправного членства України. Проте республіканець вважає, що, навіть якщо деякі союзники вагаються, Америка має показати Кремлю, що нова агресія призведе до автоматичного вступу України до Альянсу.

"Я хочу, аби Путін знав. Якщо він зробить це ще раз, то Україна моментально вступить до НАТО. І якщо трапиться нове вторгнення - будуть не лише санкції чи інші неприємності, а наші війська будуть в Україні. Ідея полягає в тому, що якщо ми не можемо прийняти їх в НАТО, то Путін повинен знати - якщо він повторить спробу вторгнутися, то тоді Україна моментально вступає до НАТО", - зазначив сенатор.

Він підкреслив, що цивілізований світ не може спілкуватися з Росією, "як з нормальною країною", оскільки вона такою не є. Також Грем зазначив, що будь-яка мирна угода з РФ має містити гарантії, які не дозволять Путіну знову розпочати війну.

Мюнхенська конференція / Інфографіка: Главред

Заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції-2025 наголосив, що мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, а лише план із гарантіями безпеки.

Також Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії та відкинув переговори з РФ. Він заявив, що готовий говорити лише з Путіним, але виключно в межах узгодженого з Європою плану завершення війни.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна повинна або стати членом НАТО, або розбудувати власний оборонний альянс. Він наголосив, що для гарантування безпеки армію потрібно збільшити до 1,5 мільйона військових, адже зараз у Росії вдвічі більше бригад, ніж у ЗСУ.

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