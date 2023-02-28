Переполох у Санкт-Петербурзі: над містом закривали небо через виявлення "НЛО"

В Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, тимчасово закривали повітряний простір над містом і аеропорт Пулково через виявлення в повітрі невідомого літального об'єкта. У Мережі писали, що було впроваджено план "Килим", а в небо була піднята бойова авіація.
Як повідомляв Telegram-канал Baza, вранці в небі над містом помітили непізнаний літальний об'єкт. Після цього ввели план "Килим", а в небо підняли військову авіацію.
План "Килим" зазвичай впроваджується в країні-агресорі Росії в разі незаконного перетину державного кордону і при виявленні в повітрі невпізнаних літаючих об'єктів.
Сервіс Flightradar24 показував, що над Петербургом не було жодного цивільного літака, оскільки небо тимчасово закривали.
Літаки переводили в режим очікування. Рейси, які прямували до Санкт-Петербургу, розвертали і повертали в повітрі.
За даними місцевого видання Фонтанка, невідомий літаючий об'єкт зафіксували в 160-200 км від Петербурга. Вказувалося, що саме такі відомості міністерство оборони окупантів РФ передало до аеропорту Пулково, який тимчасово припиняв роботу.
Близько 11:00 за Києвом стало відомо, що план "Килим" в Петербурзі скасували, а небо над містом відкривають.
"Обмеження повітряного простору в Петербурзі знято. Судячи з карти Flightradar, перші рейси пішли на посадку "Пулково", - повідомили пропагандисти РИА Новости.
"Атака дронів" Росії
За даними Telegram-каналу Baza, за минулу добу ударні дрони були помічені в п'яти регіонах агресора Росії.
Зокрема, як стверджують автори ресурсу, вранці 27 лютого дрони-камікадзе атакували Брянську область. Пошкоджено вишку зв'язку. Кажуть, що БПЛА нібито були запущені "з боку України". Жодних доказів не наводиться.
Крім того, повідомляється, що близько опівночі 4 БПЛА з вибухівкою впали в Білгородській області.
У адигейському селищі Новий впав невідомий літальний апарат.
Приблизно о 2:00 ночі по нафтобазі Роснефти в Туапсе, схоже, вдарили два дрона. Сталася пожежа. Пошкоджено будівлю бойлерної поблизу нафтосховища.
Також нагадали і про "атаку" в Санкт-Петербурзі, в результаті якої 200 км повітряного простору над містом тимчасово закривали.
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