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Переполох у Санкт-Петербурзі: над містом закривали небо через виявлення "НЛО"

28 лютого 2023, 12:35
Країна-агресор Росія піднімала бойову авіацію над Санкт-Петербургом – у Мережі повідомляли про оголошення плану Килим" через невідомий літальний апарат.
Пулково, Санкт-Петербург
У 160-200 км від Санкт-Петербурга виявили літаючий об'єкт, через що тимчасово закривали аеропорт Пулково / ua.depositphotos.com

В Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, тимчасово закривали повітряний простір над містом і аеропорт Пулково через виявлення в повітрі невідомого літального об'єкта. У Мережі писали, що було впроваджено план "Килим", а в небо була піднята бойова авіація.

Як повідомляв Telegram-канал Baza, вранці в небі над містом помітили непізнаний літальний об'єкт. Після цього ввели план "Килим", а в небо підняли військову авіацію.

План "Килим" зазвичай впроваджується в країні-агресорі Росії в разі незаконного перетину державного кордону і при виявленні в повітрі невпізнаних літаючих об'єктів.

відео дня

Сервіс Flightradar24 показував, що над Петербургом не було жодного цивільного літака, оскільки небо тимчасово закривали.

Санкт-Петербург
Небо над Санкт-Петербургом / Flightradar24

Літаки переводили в режим очікування. Рейси, які прямували до Санкт-Петербургу, розвертали і повертали в повітрі.

Петербург
Літаки, які летіли в Петербург, розвертали в повітрі / flightradar24

За даними місцевого видання Фонтанка, невідомий літаючий об'єкт зафіксували в 160-200 км від Петербурга. Вказувалося, що саме такі відомості міністерство оборони окупантів РФ передало до аеропорту Пулково, який тимчасово припиняв роботу.

Близько 11:00 за Києвом стало відомо, що план "Килим" в Петербурзі скасували, а небо над містом відкривають.

"Обмеження повітряного простору в Петербурзі знято. Судячи з карти Flightradar, перші рейси пішли на посадку "Пулково", - повідомили пропагандисти РИА Новости.

"Атака дронів" Росії

За даними Telegram-каналу Baza, за минулу добу ударні дрони були помічені в п'яти регіонах агресора Росії.

Зокрема, як стверджують автори ресурсу, вранці 27 лютого дрони-камікадзе атакували Брянську область. Пошкоджено вишку зв'язку. Кажуть, що БПЛА нібито були запущені "з боку України". Жодних доказів не наводиться.

Крім того, повідомляється, що близько опівночі 4 БПЛА з вибухівкою впали в Білгородській області.

У адигейському селищі Новий впав невідомий літальний апарат.

Приблизно о 2:00 ночі по нафтобазі Роснефти в Туапсе, схоже, вдарили два дрона. Сталася пожежа. Пошкоджено будівлю бойлерної поблизу нафтосховища.

Також нагадали і про "атаку" в Санкт-Петербурзі, в результаті якої 200 км повітряного простору над містом тимчасово закривали.

Війна Росії проти України:

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