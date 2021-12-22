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Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо Донбасу

22 грудня 2021, 14:04

Загроза військового вторгнення Росії в Україну є найбільш обговорюваною темою, особливо на міжнародному рівні, сказав Давид Арахамія.

Арахамія
Україна працює над сценарієм проведення перемовин Зеленського та Путіна щодо Донбасу - Арахамія / УНІАН

Україна має два можливі сценарії щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Перший передбачає прямі перемовини президента Зеленського з главою РФ Путіним. Другий - підключення США до нормандського формату або створення іншого перемовного процесу за участю Вашингтона. Рішення щодо цього питання має бути прийнято до кінця першого кварталу 2022 року. Про це заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Під час своєї пресконференції, яка відбулася у вівторок, 21 грудня, він розповів про те, що після проведення дискусії в рамках нормандського формату процес застопорився. Наразі найбільш обговорюваною темою стало можливе повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України, особливо на міжнародному рівні.читайте такожДві вимоги США щодо Донбасу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" - Bloomberg

За його словами, влада працює над двома ключовими стратегіями: деескалацією конфлікту і змінами в нормандському форматі. Щоб досягти прогресу у перемовинах щодо Донбасу, Київ розглядає варіант організації прямого діалогу президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також участь США в нормандському форматі або іншому перемовному треку.

"Наразі наша стратегія - це: 1. деескалація, 2. це зміна цього нормандського формату. У нас є два варіанти: один формат - це прямі перемовини з Путіним щодо цієї ситуації і другий формат - додавання Сполучених Штатів Америки в нормандський або якийсь інший формат, де будуть залучені США. На даний момент це в активній фазі обговорення", - сказав Арахамія.

Також він додав, що діалог з Росією проводять всі країни-партнери України. Київ планує прийняти конкретне рішення наприкінці першого кварталу наступного року.

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"Як Сполучені Штати обговорюють це з Росією, так і ми обговорюємо це зі своїми партнерами, і зі США. Тут так багато сторін, що я, на жаль, не можу давати жодних дат... однак у нас внутрішній дедлайн стоїть - це кінець першого кварталу 2022 року", - підкреслив Давид Арахамія.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що влада вивчає можливість підключення до перемовин щодо Донбасу США або проведення прямої розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. На Заході підтримують сценарій дискусії президентів.

Зеленський 15 грудня провів перемовини з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Шольцем. Вони домовились про відновлення перемовин у рамках нормандського формату та забезпечення виконання домовленостей, які були досягнуті на саміті лідерів "Нормандії" у Парижі у 2019 році.

Господар Кремля Володимир Путін зробив заяву про те, що Росія погодиться на нову зустріч в рамках нормандського формату, якщо Україна, мовляв, піде на реалізацію Мінських угод.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 21 грудня сказав, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, США прийняли рішення про участь у перемовинах щодо російсько-української конфронтації на сході України. Готова надати допомогу і Туреччина. Йдуть консультації з Великобританією.

Президент Зеленський уточнив, що план України щодо Донбасу відправили Росії, США, Франції та Німеччині. Як вважає глава держави, новий план дій можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.

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