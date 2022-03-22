Ворог стягує сили для удару по Києву: що відомо про плани окупантів РФ

/ Макс Левін

Російські окупаційні сили шукають можливості для того, щоб почати наступ на Київ, заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Як підкреслив він у інтерв'ю Радіо Свобода, з цією метою ворог збирає нові резерви.

Голова Київської ОВА звернув увагу на те, що ЗСУ своїми діями постійно сковують ворога, проводять наступальні операції. Останнім часом на київському напрямку зберігається паритет. За даними українських Збройних сил, противник чекає резерви.

"Київ - дуже велика проблема для противника, він зробить все, щоб сюди зайти", - додав Павлюк.

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Раніше повідомлялося про те, що українські захисники повністю звільнили від російських окупантів селище міського типу Макарів у Київській області.

"Завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворога відкинуто", - розповіли в Міноборони.

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