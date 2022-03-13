Ізраїль не впевнений у необхідності приймати в Єрусалимі переговори України та РФ - The Jerusalem Post

Зеленський заявив, що переговори України з Росією могли б відбутися в Єрусалимі / Reuters

Ізраїль не впевнений у необхідності приймати у себе переговори України і Росії. Ізраїльська сторона побоюється, що переговори, у яких немає шансів, приведуть лише до погіршення ситуації.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на джерело.

"З нашого досвіду ми знаємо, що переговори, у яких немає шансів, призводять до погіршення ситуації", - сказав співрозмовник

"Ми повинні подивитися, чи зможемо ми дійсно бути корисними. Якщо буде прорив, ми зробимо все, що завгодно", - додав він.

Співрозмовник також зазначив, що коли мова йде про посередництво прем'єр-міністра Нафталі Беннета між Росією та Україною, "ми нічого не нав'язуємо".

читайте такожВихід військ РФ і гарантії безпеки: у Зеленського назвали план на діалог з МосквоюЯк повідомляв Главред, 12 березня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннеттом. Обговорили "перспективи мирних переговорів".

"Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - повідомив глава держави.

Також Зеленський заявив, що переговори України з Росією могли б відбутися в Єрусалимі.

"Ми говорили з паном Бенетом і я йому говорив, що я вважаю, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні та в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти хоч якесь розуміння і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею і особливо Єрусалим? Я вважаю, що так. І я йому це сказав", - зазначив Зеленський.

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