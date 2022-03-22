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"Путіна притиснули до стіни": Байден оцінив удар РФ гіперзвуковими ракетами по Україні

22 березня 2022, 02:56

Володимир Путін може вдатися до більш агресивної тактики, не виключив Джо Байден.

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Джо Байден / скріншот

Президент США Джо Байден оцінив застосування Росією гіперзвукових ракет Кинджал в ході вторгнення в Україну.

"І якщо ви помітили, (Росія – ред.) запустила гіперзвукову ракету, тому що це єдине, що вони можуть впевнено зробити. Як ви всі знаєте, це зброя з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета-запуск... за винятком того, що зупинити її майже неможливо. Є причина, чому вони це застосовують", - цитує його CNN.

Президент США зазначив, що Путін "стоїть спиною до стіни", єдності і сили якої не припускав. Але чим сильніше "стіна", тим, на думку Байдена, до більш агресивної тактики може вдатися Путін.

Він також не виключив, що Росія може готувати "операції під фальшивим прапором", включаючи можливість атаки хімічною зброєю в Україні.

"Коли він (Путін – ред.) починає говорити про щось, що, за його словами, збираються зробити НАТО, Україна або Сполучені Штати, це означає, що він сам готується це зробити. Я не жартую", - додав Байден.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США в ході переговорів з Туреччиною виступила з пропозицією по відправці в Україну зенітно-ракетних комплексів С-400 виробництва Росії. Однак офіційного запиту Анкарі з боку Вашингтона з даного питання поки не надходило. При цьому американці пропонують і іншим країнам поставити Києву системи протиповітряної оборони.

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новини США Джо Байден війна Росії та України
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