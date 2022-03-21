Прямі переговори з РФ можуть відбутися в Єрусалимі - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Єрусалим може стати майданчиком для прямих переговорів між Україною і Росією, заявив президент Володимир Зеленський.

Як заявив в ході свого відеозвернення, Єрусалим – правильне місце для переговорів України з Росією.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю пан Беннет (Нафталі Беннет - ред.) має намір знайти переговорний шлях з Росією. І ми за це вдячні - за кожне зусилля, щоб рано чи пізно ми почали говорити з Росією. Можливо в Єрусалимі. Це правильне місце для того, щоб знайти світ. Якщо це можливо", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що виступив у неділю в ізраїльському Кнесеті, але, зазначив він, "говорив від вашого імені з народом Ізраїлю, який нас розуміє як вільні люди вільних людей".

При цьому, він зазначив, що "Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян, ми все це розуміємо".

Нагадаємо, 20 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед Кнесетом Ізраїлю. Звернення відбулося на тлі російського вторгнення в Україну.

Президент заявив, що Росія намагається знищити український народ подібно до того, як нацистська Німеччина намагалася знищити євреїв.

При цьому він додав, що українцям сьогодні, як і євреям у ХХ столітті, загрожує тотальне знищення: народу, культури і навіть назви. Зеленський заявив, що війна, яку розпочала Росія, спрямована саме на знищення українців.

Він нагадав, що 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, і рівно через 102 роки - Росія напала на Україну.

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