Прем'єр Хорватії виправдався за скандальні слова Мілановича щодо України

Глава уряду запевнив, що не знає, яких саме військових мав на увазі Міланович, коли говорив про їхнє відкликання з НАТО.
Заяви президента Хорватії щодо відкликання військових з НАТО у разі вторгнення Росії в Україну "не мають нічого спільного з позицією уряду", заявив сьогодні прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович, передає Kamenjar.
"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", - цитує видання Пленковича.
Глава уряду запевнив, що не знає, яких військових мав на увазі Міланович, коли говорив про їхнє відкликання з НАТО.
"Хорватських солдатів в Україні немає. Контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся в країну", - додав прем'єр.
Пленкович нагадав, що Хорватія підписала декларацію про підтримку України і прагне поділитися своїм досвідом з українськими військовими. За його словами, політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів.
Скандальна заява президента Хорватії
Лідер Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій і виведе всіх військових з регіону.
Відповідаючи на питання, Як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, президент Хорватії заявив:
"Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не повинні нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата".
Пізніше в МЗС України запросили посла Хорватії в Україні Аніцу Джаміч, якій була донесена позиція про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України.
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