Прем'єр Хорватії виправдався за скандальні слова Мілановича щодо України

Прем'єр Хорватії висловився про заяви президента / facebook.com andrej plenkovic.rh

Заяви президента Хорватії щодо відкликання військових з НАТО у разі вторгнення Росії в Україну "не мають нічого спільного з позицією уряду", заявив сьогодні прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович, передає Kamenjar.

"Ця заява не має нічого спільного з політикою уряду Республіки Хорватії", - цитує видання Пленковича.

Глава уряду запевнив, що не знає, яких військових мав на увазі Міланович, коли говорив про їхнє відкликання з НАТО.

"Хорватських солдатів в Україні немає. Контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся в країну", - додав прем'єр.

Пленкович нагадав, що Хорватія підписала декларацію про підтримку України і прагне поділитися своїм досвідом з українськими військовими. За його словами, політика Загреба полягає в зниженні напруженості і запобіганні конфліктів.

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Скандальна заява президента Хорватії

Лідер Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій і виведе всіх військових з регіону.

Відповідаючи на питання, Як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, президент Хорватії заявив:

"Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не повинні нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата".

Пізніше в МЗС України запросили посла Хорватії в Україні Аніцу Джаміч, якій була донесена позиція про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України.

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