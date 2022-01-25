Демарш президента Хорватії: МЗС України вимагає публічних вибачень

У МЗС відреагували на заяву президента Хорватії / ua.depositphotos.com

У МЗС України запросили посла Хорватії в Україні Аніцу Джаміч, якій була донесена позиція про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України, Про це йдеться в коментарі МЗС з приводу останніх заяв президента Хорватії.

Послу підкреслили, що заяву Зорана Мілановича про події Революції гідності ображають пам'ять українців та іноземців, які віддали своє життя заради європейського майбутнього України.

МЗС висловило глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО і недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Міністерство підкреслило, що це особливо дисонує з загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу.

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"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна і українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також у боротьбі з руйнівними пожежами в минулому. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас об'єднує дружба і взаємна повага", - заявили у відомстві.

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МЗС вважає, що заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також шкодять єдності ЄС і НАТО в умовах нинішніх загроз безпеці в Європі.

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їх неповторення в майбутньому.

Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Скандальна заява президента Хорватії

Лідер Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій і виведе всіх військових з регіону.

Відповідаючи на питання, Як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, президент Хорватії заявив:

"Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не повинні нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо (з регіону – ред.) останнього хорватського солдата".