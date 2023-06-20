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Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - Кочетков

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2023, 16:30 оновлено 20 червня, 17:01
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Для того, щоб Кремль переключився на внутрішні проблеми, потрібен "запальний елемент".
Олександр Кочетков, Володимир Путін
Кремль може переключитися з війни в Україні на внутрішні проблеми / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Кремль може переключити свою увагу з війни в Україні на внутрішні проблеми в РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Однак щоб таке сталося, повинен бути "запальний елемент", а точніше, кілька таких елементів.

"Спусковим гачком для цих процесів можуть бути виключно успіхи України на фронті. Причому не просто перемога, а розгром російських військ зі знищенням великої кількості живої сили і техніки ворога, можливо в котлі", - сказав Кочетков.

Саме це може призвести до вибуху протистояння в Росії.

"Протистояння - це іскра, і щоб воно почало горіти, потрібно, щоб сталося щось таке, що не зможуть приховати Конашенков і всі інші", - додав аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Розпад Росії

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що процес розпаду Росії вже почався. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що на Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Дивіться відео про 3 можливі сценарії розвалу Росії:

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