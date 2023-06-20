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РФ передала Угорщині українських полонених, але Будапешт все приховав від України

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2023, 13:38 оновлено 20 червня, 13:52
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Угорський уряд не підтвердив досі список українських військовополонених.
ВСУ, Петер Сійярто
Угорщина не причетна до передачі українських військовополонених / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

З Росії в Угорщину привезли 11 українських військовополонених. Однак уряд Угорщини не має до цього ніякого відношення. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє Index.

Він стверджує, що українських військовополонених передали після "дискусії між Церквою і релігійними організаціями, в яких Угорська держава не брала ніякої участі".

"Я думаю, що це гарна новина, що вони на волі ... Ці люди вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити", – сказав Сійярто.

Водночас він додав, що українці перебувають на території Угорщини і зможуть зв'язатися з українською владою, "якщо вони захочуть".

Що говорять в Україні

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що Угорщина не звільнила українських військовополонених навіть після передачі.

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільнені весь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв'язок була обмежена. Зв'язок з рідними в присутності третіх осіб, лімітована", - сказав Юсов.

В України вже є попередній список військовополонених, які були передані Угорщині. Однак точно підтвердити їх поки неможливо. Саме Міноборони РФ не підтверджує факт передачі.

Юсов також додав, що українська сторона знала про передачу полонених ще до офіційних заяв. Однак Будапешт відмовився підтверджувати інформацію.

"Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м'яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли йдеться про міжнародне право та державу-агресора. Ми чекаємо офіційних підтверджень, доступу до, ймовірно, 11 українських захисників. У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, в тому числі по оперативних каналах. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії кілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані", - сказав Юсов.

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

На початку травня скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:

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