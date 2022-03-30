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Після провалу свого початкового плану бліцкригу російські війська перейшли до плану Б, - Кислиця

30 березня 2022, 04:38

Представник України при ООН розповів про наступні кроки окупантів.

Сергій Кислиця
Сергій Кислиця / facebook / Sergiy Kyslytsya

Російський окупанти провалили бліцкриг - блискавично захопити територію України і встановити тут свою владу. Тепер переходять до плану б — створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

З такою заявою виступив представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні.

"Після провалу свого початкового плану бліцкригу російські війська перейшли до плану Б. Цей план передбачає спровокувати гуманітарну катастрофу по всій Україні і знищити сільськогосподарський потенціал моєї країни, щоб залякати українське політичне керівництво і народ і схилити його до капітуляції", — сказав Кислиця.

Він зазначив, що "набір інструментів широкий і надзвичайно жорстокий. Він включає умисне руйнування житлових районів і критичної інфраструктури, ракетні обстріли по всій країні, облогу міст, порушення домовленостей по гуманітарних коридорах, терор проти мирного населення в окупованих районах, включаючи викрадення і вбивства. Наразі окупанти викрали близько 30 місцевих лідерів, активістів та журналістів".

читайте такожЮрій Романенко. Стамбульське перемир'я - чому це вигідно для УкраїниВ цілому, Росія випустила по Україні понад 1200 балістичних, крилатих і надзвукових ракет, 467 з них – по житлових районах.

"Маріуполь залишається раною, що кровоточить в серці Європи. За даними місцевої влади, загинули щонайменше 5000 осіб. Майже 150 тисяч жителів залишаються в облозі, позбавлені будь-яких основних умов для життя. Їх потрібно евакуювати, але не на територію агресора. Спроби Росії зробити це є не тільки цинічним лицемірством, а й грубим порушенням законів і звичаїв війни, норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року і Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Близько 40 тисяч українців примусово вивезені в Росію і Білорусь",- сказав Кислиця.

читайте такожГороскоп для Маріуполя: з чим ще доведеться зіткнутися місту через війнуВодночас російські окупанти обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Маріуполя на неокуповану територію України.

За даними ЮНІСЕФ, за місяць війни в Україні довелося перемістити 4,3 млн дітей (в цілому в країні налічується 7,5 млн дітей), 1,8 млн з них виїхали за кордон. Щонайменше, 143 дитини загинули від російських окупантів і 216 отримали поранення.

Раніше французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція спільно з Туреччиною і Грецією має намір провести "виняткову гуманітарну операцію" в блокадному Маріуполі. За його словами, це питання вже обговорювалося з українською владою і мером Маріуполя.

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війна в Україні новини Маріуполя ООН Сергій Кислиця
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