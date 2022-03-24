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В ООН звинуватили РФ у гуманітарній кризі в Україні і закликали припинити війну

24 березня 2022, 21:28

Відповідну резолюцію підтримали 140 країн, проти виступили тільки п'ять, в тому числі Росія.

Генасамблея ООН
Генасамблея ООН / Фото прес-служби ОП

Генасамблея ООН прийняла резолюцію під назвою гуманітарні наслідки агресії проти України. В документі Росія звинувачується в гуманітарній кризі в Україні.

Як повідомляє Reuters, резолюцію підтримали 140 країн, проти виступили п'ять держав - Росія, Сирія, Північна Корея, Еритрея і Білорусь, а 38 - утрималися.

Крім того, в ООН закликали країну-агресор до негайного припинення вогню в Україні.

Також в документі йдеться про вимоги забезпечити захист цивільних осіб, які залишають зону бойових дій, у тому числі іноземних громадян і студентів, і забезпечити їх безпечне і безперешкодне переміщення.

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"Сьогодні в рамках оновленої 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН по Україні 140 держав проголосували "за" резолюцію гуманітарні наслідки агресії проти України, яка чітко вказує на першопричину гуманітарної катастрофи і приділяє увагу терміново необхідним крокам для полегшення гуми", - сказано в повідомленні ВРУ.

Нагадаємо, в Краснодарі РФ 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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