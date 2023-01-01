Чому Росія клянчить в України "перемовини": Подоляк назвав три цілі Москви

Окупант Росія хоче здобути перемогу у війні проти України, щоб уникнути відповідальності за свої масові злочини, сказав Михайло Подоляк.

Росії потрібна пауза у війні, щоб знайти зброю - Подоляк / Колаж соцмережі, скріншот YouTube

Україні не потрібні перемовини з агресором Росією, яка вторглася на чужу територію і вбиває людей. Москві потрібен діалог, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за масові злочини, зафіксувати "лінію розмежування" для оновлення своєї армії і отримання оперативної паузи. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Київ не прагне вести перемовини з представниками держави-агресора, яка вчиняє кримінальні злочини.

"Навіщо нам перемовини з людьми, які повинні відповідати за кримінальні злочини?.. Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а що завгодно, що вони пропонують в рамках перемовного процесу — це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини", - сказав Подоляк.

За його словами, у разі такого діалогу країна-терорист позбудеться відповідальності і необхідності проведення політичної трансформації всередині держави. До того ж в РФ можуть з'явитися реваншистські настрої.

"Набере обертів такий процес, як реваншизм. Вони і загалом нас ненавиділи, а після цих 10 місяців війни, вони нас будуть ненавидіти до неможливості. Вони захочуть компенсувати це приниження, яке сьогодні відчувають", - пояснив Подоляк.

Чиновник назвав три цілі окупанта Росії в рамках так званих "перемовин" – позбавлення відповідальності за масові злочини в Україні і статус програшу Москви, вирішення питання з лінією розмежування для подальшого оновлення армії і "піти 1-5 етапом заради компенсації своїх внутрішніх реваншиських настроїв", а також отримання оперативно-тактичної паузи.

Також він додав, що пауза Москві потрібно для того, щоб знайти зброю.

"Десь в Ірані, КНДР або Білорусі РФ потрібно знайти зброю — стару, радянську, тому що більше нічого нового у них немає", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше сказав, що окупант Росія не збирається зупинятися і має намір продовжувати війну проти України. За його словами, Заходу потрібно надавати українській державі підтримку.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна здатна переломити хід бойових дій на Донбасі. Але ЗСУ для цього потрібні реактивні системи залпового вогню HIMARS і MLRS.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україні для повернення своїх територій у 2023 році потрібні далекобійні ракети. На думку Подоляка, дальність пуску ракет повинна становити 200-300 кілометрів.

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