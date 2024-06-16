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Чому не можна допустити уявного миру в Україні: у Зеленського зробили заяву

Андрій Ганчук
16 червня 2024, 15:12
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Україні потрібен стійкий мир, якого можна добитися лише шляхом поразки країни-агресора Росії у війні, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Путин
У Путіна використовують тимчасовий мир, щоб переозброїтися і знову напасти - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Справжній мир в Україні не може бути досягнутий шляхом поступок агресору. Росія повинна зазнати поразки, лише так вдасться уникнути фіктивного перемир'я. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Слід пам'ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які тільки розпалюють його апетит. Інакше - лише шлях до катастрофи", - написав він у своєму Telegram-каналі та назвав п'ять чинників, чому потрібно завдати поразки РФ

Росія знову нападе, якщо не буде покарана

На думку Подоляка, після фіктивного досягнення миру Росія в будь-який момент може відновити бойові дії, оскільки наразі немає жодних гарантій, які завадили б їй це зробити. І вона нападе, якщо не буде покарана за свої масові злочини і порушення міжнародних правових норм.

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РФ отримає стратегічну перевагу

Якщо не буде перемир'я, у Росії з'явиться стратегічна перевага, і на глобальних ринках росіяни діятимуть ще жорсткіше.

"Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння та підготовки до нового етапу агресії або агресій", - додав чиновник.

Тимчасове перемир'я затвердить "право сильного"

Тимчасове перемир'я встановить окупацію з боку РФ частини українських територій і затвердить у світовому порядку право окупанта анексувати їх військовим шляхом. Росія накачає ці території зброєю.

"А "право сильного" і "право на загарбницьку війну" стануть ключовими елементами зовнішньої політики", - вважає Подоляк.

Відмова України від НАТО

Якщо "перемир'я" буде досягнуто саме таким шляхом, воно передбачатиме відмову України від інтеграції в Північноатлантичний альянс.

"Це дасть РФ надію і можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу. І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як "суверенітет" і "суб'єктність". Це абсолютний нонсенс для сучасного світу", - пояснює Подоляк.

Справжній мир - відновлення територіальної цілісності України

Також він акцентував увагу на тому, що справжнє відновлення України в територіальному, інфраструктурному та гуманітарному плані можливе лише за умови відновлення Києвом контролю над окупованими землями.

Тимчасовий мир не зупинить страждання українців, не дасть можливості біженцям повернутися додому і не привабить інвесторів.

"Ще раз: мільйони громадян, у яких просто зараз Росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися", - наголосив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Новий ультиматум Україні від Путіна - головні новини за темою:

14 червня Володимир Путін вибухнув новими "умовами миру": очільник Кремля заявив, що Україна, мовляв, повинна вивести свої війська з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також відмовитися від вступу до НАТО. Москва має намір просувати свої наративи в рамках співпраці з Китаєм.

Зеленський розніс "мирну пропозицію" Путіна - президент України порівняв кремлівського керівника з Гітлером. Український гарант наголосив, що замороженої війни не буде.

Путін неадекватно оцінює реалії, сказав Михайло Подоляк. За його словами, різні "пропозиції Росії" не відповідають здоровому глузду. Така риторика є образливою для міжнародного права.

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перемир'я Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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