'Подякував за допомогу': Зеленський повідомив перші деталі зустрічі з Блінкеном

Зеленський провів переговори з Блінкеном / Фото: Associated Press

У четвер, 8 вересня, до Києва із назапланированным візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен і вже встиг зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави держави в Twitter, візит Блінкена до Києва "демонструє лідерські позиції Сполучених Штатів у підтримці нашої країни і боротьби за свободу".

Зеленський підкреслив, що Україна цінує фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США.

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"Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч", - повідомив президент.

У свою чергу з США повідомили, що під час зустрічі Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в області безпеки України, зазначивши, що "президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної незалежної України", пише CNN.

За інформацією видання, Блінкен також оголосив, що адміністрація Байдена поінформувала Конгрес США про намір надати додаткові 2,2 мільярда доларів США у вигляді довгострокових інвестицій в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та її сусідів, а союзників по НАТО, а також інших партнерів, які потенційно перебувають під загрозою майбутньої російської агресії.

"Сполучені Штати надають допомогу в безпеці разом з нашими союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн для підтримки оборони України. Надані нам можливості ретельно відкалібровані, щоб досягти найбільшої різниці на полі бою", — сказав Блінкен.

Візит Блінкена в Україну 8 вересня

Главред писав про те, що Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із незапланованим візитом в Україну. Він повинен провести зустріч з президентом Володимиром Зеленським і оголосити про новий пакет військової допомоги на суму в 2 мільярди доларів.

Журналіст BBC Барбара Плетт Ашер заявила, що Блінкен прибув в Україну з пакетом військової допомоги для Києва і союзників.

Видання Le Monde вважає, що адміністрація Байдена повинна надати Україні 2 мільярди доларів в якості військової допомоги. Це додатковий пакету на суму $ 675, який раніше був затверджений для Києва.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву про те, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів. Зокрема, Києву відправлять гаубиці калібру 105 мм, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, броньовані машини швидкої допомоги, високоточні снаряди GMLRS, боєприпаси для артилерії та іншу допомогу.

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