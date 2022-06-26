Блінкен жорстко "припечатав" Путіна: провалив свої стратегічні цілі в Україні

Ентоні Блінкен / УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що президент Росії Володимир Путін вже провалив свої "стратегічні цілі" у війні проти України.

"Коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, він вже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покласти край суверенітету і незалежності України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося", - цитує Washington Post американського чиновника.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, він підкреслив, що лінія зіткнення змінюється, там йде "тактична, запекла битва".

При цьому він підкреслив, що західні союзники нададуть Україні необхідну для захисту від агресії РФ допомогу.

"Ми збираємося відправитися на саміт НАТО, де альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу. Ми будемо продовжувати спільно робити все можливе, щоб українці мали те, що їм потрібно для відсічі російській агресії", - додав Блінкен.

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Раніше повідомлялося про те, що Росія шукає способи обходу санкцій, які були введені через вторгнення в Україну. У РФ хочуть придбати західні військові технології та компоненти.

Військово-промисловий комплекс Росії істотно залежить від іноземних компонентів і технологій. Через санкції РФ втратила можливість модернізувати свої війська.

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