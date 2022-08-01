Авіація ЗСУ знищила ешелон з живою силою та два опорні пункти окупантів

Авіація ВСУ / скріншот

У Херсонській області українська авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах в районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удару по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляївки.

Про це повідомило оперативне командування (ОК) "Південь".

"Також отримано підтвердження про попадання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофічні втрати особового складу 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії, яка бере участь у збройній агресії проти України.

читайте такожАрмії РФ потрібно тікати з Криму, поки Керченський міст ще не знищений – АрестовичГУР Міноборони України наводить свою оцінку таких втрат. За їхніми даними, близько 300 окупантів-морпіхів було ліквідовано під час цих бойових дій.

Також повідомлялося, українські військові розгромили в Херсонській області цілу роту окупантів, щойно прибула туди з російського Іваново. Загарбників передислокували на окуповану Херсонщину цього тижня, але їх одразу накрила вогнем українська артилерія.

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