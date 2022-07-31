ЗСУ успішно відбивають атаки РФ, окупанти частково просунулися поблизу Авдіївки – Генштаб

Під час обстрілів українських населених пунктів окупанти задіяли авіацію.
Російські окупанти обстріляли українські території поблизу Авдіївки з усієї зброї, яка в них була. Армія РФ навіть задіяла авіацію. Українські захисники завдають ворогу удару у відповідь, однак окупантам вдалося просунутись вперед. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окупанти обстрілювали позиції поблизу Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки. Армія РФ цинічно вдарила авіацією по Авдіївці, Новоселівці та Юр'ївці.
"Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти намагаються створити додатковий тиск на бійців ЗСУ, які тримають оборону на Донбасі, і для цього б’ють з авіації по населених пунктах Луганської області. Ворожі авіаудари за минулу добу, 30 липня, були зафіксовані біля семи міст і сіл регіону.
Раніше ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) поскаржився на невдалу стратегію російських окупантів і розповів, на який напрямок РФ вирішила кинути всі сили. За його словами, наступ російської окупаційної армії відбувається по всьому Донецькому фронту - від Авдіївки до Мар'їнки.
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