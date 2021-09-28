УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Політика

Перемовини з Меркель - шанс для України: Кулеба чекає на підтримку Німеччини щодо Донбасу

28 сентября 2021, 17:08

Новий уряд ФРН не працюватиме проти України, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Домовленості в нормандському форматі за участі Меркель дістануться у спадок новому уряду Німеччини - Кулеба / УНІАН

Участь канцлерки ФРН Ангели Меркель у саміті лідерів країн нормандського формату щодо Донбасу означатиме, що рішення і зобов'язання, які сторони затвердять за підсумками перемовин, стануть актуальними і для нового німецького уряду, оскільки у Берліна спадкова зовнішня політика. Новий Кабмін Німеччини не працюватиме проти українських інтересів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо саміт "нормандський" відбудеться за участю пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - сказав він під час свого брифінгу для журналістів у вівторок, 28 вересня.Читайте такжеРосія визнає "ЛДНР" і готує сценарій Абхазії: дипломат розкрив плани Москви щодо Донбасу

Крім того, він очікує, що новий уряд Німеччини не виступатиме проти України. Кандидатури на пост нового канцлера – голова партії СДПН Олаф Шольц і лідер ХДС/ХСС Армін Лашет – не викликають питань в України. Важливим є те, чи будуть представлені в коаліції ліберали і Партія зелених.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським, він, перш за все, займатиметься внутрішньонімецькими питаннями. І пан Шольц, і пан Лаше нам зрозумілі. Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами і "зеленими". Якщо це буде коаліція ліберали плюс "зелені" і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово, якихось різких змін я не очікую", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зустріч у нормандському форматі за участю Меркель

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня заявив, що Україна пропонує провести саміт лідерів нормандської четвірки вже найближчим часом. Причому Київ наполягає на тому, щоб зустріч відбулася до завершення каденції Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН.

Реклама

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що перемовини щодо зустрічі на вищому політичному рівні в нормандському форматі тривають, проте прогресу не спостерігається. У Кремлі згодні на зустріч за участю Меркель, однак вважають, що саміт з чинною канцлеркою ФРН може вже не відбутися, тому що Київ, мовляв, не виконує домовленостей щодо Донбасу. Щоб провести зустріч раніше, Україна повинна погодитися на російські умови щодо "Мінську".

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Павло Клімкін вважає, що Україна планує ппідключити Ангелу Меркель до нового перемовного формату щодо Донбасу в якості посередника на перемовинах з главою РФ Володимиром Путіним.

viber
МЗС України нормандський формат Ангела Меркель Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Перемовини з Меркель - шанс для України: Кулеба чекає на підтримку Німеччини щодо Донбасу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміниПовернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни У моду на зиму 2021-2022 увійшли напрочуд гарні жіночі шарфи, які радують око і гріють душуУ моду на зиму 2021-2022 увійшли напрочуд гарні жіночі шарфи, які радують око і гріють душу "Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ Зірка "Службового роману" померла від коронавірусуЗірка "Службового роману" померла від коронавірусу

Последние новости

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

Реклама
16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

Реклама
15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

Реклама
12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

10:55

Малюка відкинуло на кілька метрів: на Прикарпатті копи збили на "зебрі" жінку з дитиною Видео

10:53

Платіжки за газ: українці скаржаться на "космічні" суми Видео

10:09

Масштабна пожежа в центрі Києва: горів багатоквартирний будинок, мешканців евакуювали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять