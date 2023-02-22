"Вже найближчим часом": Резніков анонсував прибуття перших танків Заходу в Україну

Завдяки Україні російські танки в європейських країнах з'являться виключно в якості музейних експонатів, зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Вільний світ створив танкову коаліцію, щоб допомогти Україні переможе у війні Росію-Резніков / Колаж УНІАН , bundeswehr.de

Прибуття перших танків Заходу в Україну очікується вже найближчим часом. Приїдуть і підготовлені українські екіпажі. Про це заявив иіністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Київ очікує прибуття західних танків вже найближчим часом.

"Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", - зазначив Резніков.

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Крім того, він також пожартував про те, що вночі до ЄС і НАТО "увірвалися" 4 російських танки. Так він прокоментував передачу Києвом західним партнерам декілька трофейних бойових машин окупантів РФ.

"Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам... 24 лютого громадяни чотирьох країн-Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити в Європу через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", - підкреслив Олексій Резніков.

Танки Заходу для України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що в Україну незабаром привезуть танки Leopard, Challenger і Abrams.

За його словами, бойові машини повинні доставити у великій кількості.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 18 лютого анонсував передачу Україні легких танків AMX - 10 RC вже наприкінці цього тижня. Українські військові вже завершують навчання. Кількість танків, яку отримає Київ, Лекорню не уточнив.

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва 20 лютого нагадав, що західний світ взяв на себе зобов'язання поставити Україні понад 700 танків. При цьому українська держава отримає новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

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