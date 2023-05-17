"Він не залишиться біля керма": генерал назвав передумову для усунення Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі може не втриматися при владі, якщо буде усунутий російський диктатор Володимир Путін. Усунення "директора" РФ стане передумовою для усунення Лукашенка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.
"Стратегічний провал Росії і усунення Путіна – це передумова для усунення Лукашенка. Скільки він протримається, складно сказати. Але його дні будуть злічені, це факт. Він зможе залишатися біля керма від декількох місяців до півроку. А потім активізується Білоруська опозиція, і її прихильники швидко піднімуться на протести, а військові, за винятком окремих забруднених у злочинах, швидко стануть на бік білоруського народу", - сказав Маломуж.
Він переконаний, що в такому випадку у Лукашенка не залишиться ніяких шансів і він буде змушений ховатися в третіх країнах, або очікувати смерті в Білорусі.
"Саджати у в'язницю його, швидше за все, не будуть, тому що він стільки скоїв злочинів у Білорусі, на його руках стільки смертей, що його просто знищать. Згадайте, як Лукашенко в період різних виборів знищував конкурентів, коли кандидати в президенти просто зникали, і його ескадрон смерті прибирав людей. У Білорусі його не пробачать, а на підтримку Росії він розраховувати вже не зможе", - пояснює Маломуж.
Але, на думку генерала, всього цього не буде, якщо білоруси не вийдуть на масові протести, а білоруські військові не нададуть підтримку.
Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
Дивіться відео Главреда про те, що насправді ховається за "хворобою" Лукашенка:
Що відомо про хворобу Лукашенка
Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.
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Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.
В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".
15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.
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