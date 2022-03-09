Офіційно: всім українцям дозволили вбивати російських окупантів, відповідальності не буде

Українці можуть вбивати російських солдатів / Reuters

З українців зняли всі обмеження на використання вогнепальної зброї проти російських окупантів. Таким чином Верховна Рада України офіційно дозволила відстрілювати і вбивати російських солдатів.

Відповідний закон набув чинності в середу, 9 березня.

Як відомо, комітет 3 березня одноголосно проголосував за те, щоб зняти всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ або іншої країни.

Кримінальна відповідальність за це за українськими законами наступати не буде.

Зазначимо, обмеження діятимуть тільки під час воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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