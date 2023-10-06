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Одні воюють, інші - вночі п'ють: в Україні хочуть карати за нічні вечірки

Андрій Ганчук
6 жовтня 2023, 18:58 оновлено 6 жовтня, 19:05
В Україні можуть впровадити кримінальну відповідальність за проведення вечірок у комендантську годину, йдуть дискусії, сказав нардеп Володимир Арешонков.
Нічний клуб, комендантська година
За "гулянки" у комендантську годину на власників закладів чекає кримінальна відповідальність - нардеп / Колаж : Главред, фото: depositphotos.com, УНІАН

В Україні можуть впровадити покарання за проведення вечірок у комендантську годину. Не повинно бути так, що одні воюють, а інші ночами гуляють. Як передбачається, власники закладів, де проводяться подібні заходи, понесуть кримінальну відповідальність. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що наразі точаться дискусії щодо покарання за нічні вечірки. За словами парламентарія, не повинно бути так, що одні ночами воюють, а інші пиячать, ще й порушуючи закон.

"Тому сьогодні наш комітет правоохоронної діяльності напрацьовує зміни до законодавства. Ми плануємо встановити кримінальну відповідальність за порушення. Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, але і, відповідно, більш жорстке покарання", - зазначив депутат.

відео дня

Як каратимуть за "п'яні вечірки" у комендантську годину

Передбачається, що карати будуть організаторів заходу, а не відвідувачів. Втім, які конкретно застосують заходи, наразі незрозуміло.

"Але ми рухаємося в цьому напрямку. Кримінальна відповідальність може бути використана проти посадових осіб, в першу чергу, тих, у власності кого знаходяться ці заклади нічні, тобто ресторани, казино, кафе і так далі... Відвідувачі повинні просто дотримуватися елементарної правової та людської культури", - підкреслив Володимир Арешонков.

Комендантська година в Україні

Після повномасштабного нападу країни-агресора Росії на Україну в низці регіонів впровадили комендантську годину, яка діє з пізнього вечора до ранку. У цей час всі заклади закриті, а людям заборонено виходити на вулицю без обґрунтованої потреби.

Адвокат Андрій Новак сказав, що порушникам комендантської години часом можуть вручати повістки. Проте, за законом тим, хто порушує режим, загрожує лише адміністративна відповідальність.

Раніше у Києві дівчина каталася на авто в комендантську годину і хвалилася пропуском. Услід за нею тим же похвалилася й інша киянка. У Мережі вибухнув скандал.

Журналісти зняли матеріал про ресторан Boho Club у Києві, який, як заявив Михайло Ткач, працював у комендантську годину. За словами Ткача, поліція не реагувала на інформацію і погрожувала журналісту військкоматом.

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Верховна Рада комендантська година війна Росії та України
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