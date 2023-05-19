Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

По всій Україні, крім Закарпаття, під час воєнного стану діє комендантська година.

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За порушення комендантської години в Україні можуть вручати повістки / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, TCH

За порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність. Законом не передбачається вручати повістки як покарання порушення.

"За порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність. Водночас у нас є випадки, коли повістки все ж таки вручають. Я б сказав, що це незаконно і неправомірно, але такі реалії життя зараз існують", — розповів Новак у Сніданку з 1+1.

Якщо чоловіка зупинили на вулиці співробітники військкомату та, уточнюючи його особисті дані, вносять їх до повістки, такий документ є недійсним.

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Адвокат Андрій Новак пояснив, який перелік реквізитів має бути в повістці перед її врученням.

"На момент вручення повістка вже має бути заповнена. У ній мають бути записані прізвище, ім'я, по батькові конкретної особи, якій вона вручається, адреса проживання та одразу має бути друк та підпис посадової особи, керівника Центру комплектування. Якщо у повістці немає хоча б одного з цих реквізитів, ця повістка є недійсною", — розповів Андрій Новак.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки не завершиться війна.

Вперше президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку із заявою президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про проведення "спеціальної операції" проти України.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів

В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. змінили критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Повістки на пляжах вручатимуть військовозобов'язаним. Повістку чоловіки можуть отримати у будь-якому громадському місці, навіть на пляжах, розповіла Наталя Гуменюк.

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