Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в Молдові

Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан жорстко зганьбився на саміті в Молдові. Це сталося під час офіційної зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду перед самітом. Відео конфузу вже розлетілося в Мережі.
На відео видно як Віктор Орбан підходить до Санду і вітається з нею. У цей момент він хотів поцілувати руку президента Молдови, проте та різко обсмикнула її.
Таким чином Орбан зганьбився перед усіма, а конфуз вдалося зафіксувати на відео.
Дивіться відео з конфузом Орбана на саміті в Молдові:
Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні
Угорський прем'єрміністр Віктор Орбан стверджує, що Україна нібито не може виграти війну проти країни-агресора Росії. На його думку, війну нібито можна зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду з США. Прем'єр Угорщини також заявив, що нібито неважливо те, хто на кого напав, адже питання полягає в тому, що буде на наступний ранок.
Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня угорська земля".
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.
Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:
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