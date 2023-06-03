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Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в Молдові

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 18:34 оновлено 3 червня, 18:49
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Під час зустрічі з президентом Молдови Орбан спробував поцілувати руку Майї Санду, але вона різко прибрала руку.
Майя Санду, Віктор Орбан
Орбан зганьбився під час вітання з Санду / Колаж : Главред, фото: Офіс президента України

Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан жорстко зганьбився на саміті в Молдові. Це сталося під час офіційної зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду перед самітом. Відео конфузу вже розлетілося в Мережі.

На відео видно як Віктор Орбан підходить до Санду і вітається з нею. У цей момент він хотів поцілувати руку президента Молдови, проте та різко обсмикнула її.

Таким чином Орбан зганьбився перед усіма, а конфуз вдалося зафіксувати на відео.

Дивіться відео з конфузом Орбана на саміті в Молдові:

Майя Санду та Віктор Орбан
Віктор Орбан зганьбився на зустрічі з Майєю Санду / фото: скріншот

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

Угорський прем'єрміністр Віктор Орбан стверджує, що Україна нібито не може виграти війну проти країни-агресора Росії. На його думку, війну нібито можна зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду з США. Прем'єр Угорщини також заявив, що нібито неважливо те, хто на кого напав, адже питання полягає в тому, що буде на наступний ранок.

Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня угорська земля".

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:

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