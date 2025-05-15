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Лавров накинувся на Зеленського з образами

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2025, 14:26
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Глава російського МЗС обізвав Зеленського і сказав, що "він поводиться нерозумно".
Лавров, Зеленський
Лавров обізвав Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Лавров образився на Зеленського
  • Лавров назвав Зеленського жалюгідною людиною

Глава російського МЗС Сергій Лавров різко накинувся на президента України Володимира Зеленського та обізвав його. Відео вже розлетілося в Мережі.

Лавров образився на те, що Зеленський назвав "бутафорним" склад російської делегації для переговорів у Стамбулі. Він назвав президента України "жалюгідною людиною" і додав, що Зеленський "поводиться нерозумно".

відео дня

"Спочатку там Зеленський робив якісь заяви, вимагає, щоб Путін прибув особисто. Ну жалюгідна людина, всім же зрозуміло. Потім йому старші товариші пояснили, що не треба так нерозумно поводитися і потрібні переговори", - видав Лавров.

Дивіться відео, як Лавров обізвав Зеленського:

лавров
Лавров обізвав Зеленського / фото: скріншот

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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