Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати Росія

Пономарьов розповів, якою має бути РФ після війни / Колаж УНІАН, Главред

Визначити подальшу долю Росії повинні люди, які там живуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він стверджує, що саме люди знизу повинні поміняти режим в РФ.

"Люди хочуть народжувати більше дітей, мати цікаву і добре оплачувану роботу, їздити по нормальних дорогах без заторів, хочуть, щоб у них була якісна медицина, щоб працювали дитячі садки, щоб удома було тепло, і кожен міг купити собі житло без якихось неймовірних витрат. Якщо такі прості мотиви будуть диктувати розвиток країни, тобто якщо влада буде йти знизу, то ні до яких агресій все це приводити не буде", - сказав Пономарьов.

Експерт переконаний, що агресії починаються тоді, коли базові потреби не можуть бути реалізовані.

"Коли люди розуміють, що вони живуть бідно і будуть жити бідно, коли житла не було і не буде, коли лікарень не було і не буде, коли дитячих садків не було і не буде, тоді вони хочуть хоча б "встати з колін" і надавати по шиї всім оточуючим, щоб у них теж всього цього не було. Саме це зараз і відбувається в Росії", - додав Пономарьов.

Саме через економічне процвітання і Соціальне благополуччя народжуються нації, у яких все добре.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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