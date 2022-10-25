УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати Росія

25 жовтня 2022, 01:35

На думку експерта, саме звичайне населення зможе поміняти режим правління в РФ.

Пономарьов, Росія
Пономарьов розповів, якою має бути РФ після війни / Колаж УНІАН, Главред

Визначити подальшу долю Росії повинні люди, які там живуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він стверджує, що саме люди знизу повинні поміняти режим в РФ.

"Люди хочуть народжувати більше дітей, мати цікаву і добре оплачувану роботу, їздити по нормальних дорогах без заторів, хочуть, щоб у них була якісна медицина, щоб працювали дитячі садки, щоб удома було тепло, і кожен міг купити собі житло без якихось неймовірних витрат. Якщо такі прості мотиви будуть диктувати розвиток країни, тобто якщо влада буде йти знизу, то ні до яких агресій все це приводити не буде", - сказав Пономарьов.

Експерт переконаний, що агресії починаються тоді, коли базові потреби не можуть бути реалізовані.

"Коли люди розуміють, що вони живуть бідно і будуть жити бідно, коли житла не було і не буде, коли лікарень не було і не буде, коли дитячих садків не було і не буде, тоді вони хочуть хоча б "встати з колін" і надавати по шиї всім оточуючим, щоб у них теж всього цього не було. Саме це зараз і відбувається в Росії", - додав Пономарьов.

Саме через економічне процвітання і Соціальне благополуччя народжуються нації, у яких все добре.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Ілля Пономарьов Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:35

Низький рівень життя призводить до агресії: Пономарьов пояснив, якою має стати Росія

00:51

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

24 жовтня, понеділок
23:59

Зима стане найскладнішою в історії України - ЗеленськийВідео

23:45

Червоний манікюр невимовної краси: 8 дивовижних варіантів на осінь 2022

23:36

"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба розповів, як РФ зганьбилася через вкидання про "брудну бомбу"Відео

Реклама
23:10

"Чекайте": Медведєв натягнув чорний плащ і почав погрожувати УкраїніВідео

22:36

Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачемВідео

22:01

Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином

21:59

"Будить в мені спрагу": 43-річна Пінк в бікіні розпливлася під мексиканським сонцем

21:58

Хотіли скувати війська РФ, але завдали міцного удару: Сирський про операцію ЗСУ на Харківщині

21:56

Не бачать жодних ознак: у США не вірять, що Росія планує застосувати ядерну зброю в УкраїніВідео

21:55

Ціни стануть захмарними: в Україні може зникнути популярний вид борошнаВідео

21:30

"Топити українських дітей": у чому прорахувався пропагандист КрасовськийПогляд

21:09

"Одне здивування": Симоньян шокувала відповіддю на заклик "вбивати і топити" українських дітейВідео

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Цзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

Реклама
19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

17:51

"Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала КіркороваВідео

17:42

Застарілий жир вмить зникне: як просто і легко очистити деко від нагару

17:19

Дім - повна чаша: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти вже в листопаді

17:15

"Краще не загострювати": в Італії скасували концерт ТНМК через неофашистів

17:06

ЗСУ після Херсона підуть на Крим, а Путін оголосить воєнний стан по всій РФ – ФейгінВідео

16:44

Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості

16:44

Як шукати роботу за кордоном під час війни: 5 корисних порад

16:32

ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФВідео

Реклама
16:28

Український нацвідбір на Євробачення-2023: організатори оголосили дату і місцеВідео

16:15

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомоВідео

16:10

Чому Борис Джонсон вирішив зійти з дистанціїПогляд

16:08

"У Кремля до нього багато питань": в ГУР розповіли, де знаходиться кум Путіна МедведчукВідео

15:58

Іран перекидає у РФ ударні дрони Arash-2 і балістичні ракети – розвідкаВідео

15:47

Молода пасія колишнього чоловіка Ані Лорак знялася в розпусних нарядах в ліжку з подругою

15:42

"Ми переможемо. І в холоді, і в голоді": легендарна Ада Роговцева потужно звернулася до українцівВідео

15:34

Контрнаступ на Харківщині: у ЗСУ розповіли про просування впередВідео

15:26

У Путіна влаштували істерику через Україну: скаржаться, що світ не вірить у фейк про "брудну бомбу"Відео

14:51

У ГУР назвали ймовірне ім'я нового президента РФ і розповіли, чи живий ПутінВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти