УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиці

3 лютого 2022, 22:53

За словами Зеленського, вони узгодили подальші спільні кроки з підтримки стійкості України.

Зеленський, Макрон
Зеленський і Макрон / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу, президенти обговорювали активізацію нормандського формату.

"Я тільки що приїхав прямо з Офісу президента, де у президента була чергова розмова з президентом Франції. І це друга розмова за тиждень, Динаміка дуже інтенсивна. Йде постійне узгодження позицій для того, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією", - зазначив він.

Що заявив Зеленський

Переговори у своєму Twitter прокоментував і сам Зеленський.

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.

Реклама

читайте такожМакрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас і Нормандський формат

Телефонні переговори Макрона і Путіна

У п'ятницю, 28 січня, відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.

Читайте також:

viber
Володимир Зеленський Еммануель Макрон Дмитро Кулеба
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуЗалучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують біду Арктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютийАрктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютий Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Небезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачіНебезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачі Ріанна вагітна первістком - перші фотоРіанна вагітна первістком - перші фото
23:59

Похолодання і снігопади: в Україні вдарять морози

23:41

"На сьогодні це неможливо": Данілов висловився про військове повернення КримуВідео

23:23

Названо три продукти, які щодня їдять довгожителіВідео

22:53

Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиціВідео

22:40

"Бережуть мишей та їжачків": в Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхівВідео

Реклама
22:17

"Ми братні народи": український олімпієць вляпався в скандалВідео

21:50

"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідченьВідео

21:44

Україна оголосила про запуск формату щодо безпеки з НАТО і Євросоюзом

21:22

"А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників

21:22

У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в УкраїнуВідео

21:06

Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї УкраїніВідео

20:56

На випередження: у США готові ввести нищівні санкції проти РФВідео

20:37

І привід не потрібен: названі 3 нестерпних скандаліста гороскопуВідео

20:23

Фейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну

20:19

Війна з Путіним за мир в Україні: сьогодні стартує новий сезон Право на владуВідео

20:12

Українці назвали зарплату для комфортного життя: найбільші "запити" у киян

20:07

Медикам в Україні підняли зарплати: хто отримав гроші в першу чергуВідео

20:00

У мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії з Ксенією Мішиною

19:41

Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперуВідео

19:38

Друга спроба: чому Україна та Польща знову взялися будувати газопровідПогляд

Реклама
19:19

Оля Полякова розповіла, чи є шанс у її доньки Маші стати учасницею Голосу країни

19:16

Дієтологи знайшли нову корисну властивість чорносливу

19:08

Олена Зеленська підкорила стильним вбранням на зустрічі з ЕрдоганомВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

19:05

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

18:44

"Будуть досить жорсткі": Джонсон анонсував санкції проти Росії після розмови з ПутінимВідео

18:31

Крим - Україна, Донбас за "Мінськом" і угода про ЗВТ: головне з брифінгу Зеленського та Ердогана

18:25

Хворим від одного до п'яти років: Омікрон став "злішим" до українських дітейВідео

18:20

Діва-воїтелька або золота рибка: Тіна Кунакі знялася для обкладинки українського глянцю

18:07

Надзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартитьВідео

17:47

Українцям "блокують" гроші при оплаті ліків за "тисячу Зеленського": у чому справаВідео

17:23

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

17:18

"Історичний момент": Україна і Туреччина домовилися про вільну торгівлюВідео

17:15

Військова допомога від США: в Україну прибув вже сьомий літак з боєприпасамиВідео

17:10

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

17:00

Єрмак заразився COVID-19: за тиждень – зустріч радників "Нормандії" щодо Донбасу у БерлініВідео

17:00

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:51

50 гривень за кг: ціни на гречку в Україні побили п'ятирічний рекордВідео

16:49

Києву загрожує "червона" зона карантину: Рубан назвав терміни і спрогнозував заборониВідео

16:42

Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею: "Далі ще більше!"

Реклама
16:29

В ОП відповіли на резонансну заяву Білого дому щодо РФ і попередили про "паніку"Відео

16:17

"У нього є почуття жалю": адвокат Артемія Рябчука вимагає визнати його постраждалимВідео

16:17

Профілактика інсульту: як визначити і на що потрібно звернути увагу, щоб зберегти здоров'я

15:42

Україна "потоне" в снігу вже найближчими днями: де похолодає до -13Відео

15:42

"Вивели з важкого стану": у Дніпрі розповіли про самопочуття пораненого на Південмаші нацгвардійцяВідео

15:36

Змусять платити більше: українцям пояснили цифри в платіжках за газВідео

15:35

"П'яний господар мляво намагався відігнати": у Дніпрі бійцівські пси напали і покусали даму з собачкою

15:30

Викрала 74-річну бабусю, щоб заволодіти її трикімнатною квартирою: у Харкові затримали жінку

15:07

"Кролики" Данилець та Моїсеєнко поскаржилися на цькування в Україні: "Коли це сталося - це боляче"Відео

14:58

Завершення ретроградності Меркурія: які знаки відчують полегшення і знайдуть успіх

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти