Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиці

Зеленський і Макрон / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу, президенти обговорювали активізацію нормандського формату.

"Я тільки що приїхав прямо з Офісу президента, де у президента була чергова розмова з президентом Франції. І це друга розмова за тиждень, Динаміка дуже інтенсивна. Йде постійне узгодження позицій для того, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією", - зазначив він.

Що заявив Зеленський

Переговори у своєму Twitter прокоментував і сам Зеленський.

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.

Реклама

читайте такожМакрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас і Нормандський формат

Телефонні переговори Макрона і Путіна

У п'ятницю, 28 січня, відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

Москва повідомила, що Путін і Макрон обговорили питання безпеки. Як стверджують у Кремлі, Путін заявив про ігнорування США і НАТО вимог Росії щодо "гарантій безпеки". Йдеться про нерозширення Альянсу, відмову України від вступу у військово-політичний блок Заходу і повернення інфраструктури організації на позиції 1997 року.

Читайте також: