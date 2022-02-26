Настав вирішальний момент, щоби ухвалити рішення про членство України в ЄС - Зеленський

Зеленський провів переговори з головою Європейської Ради / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час ухвалити рішення про членство України в Євросоюзі.

"Настав вирішальний момент, щоби раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС", - написав глава держави в Instagram.

Він додав, що обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем "подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє".

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії від Комуністичної партії Михайло Матвєєв закликав негайно зупинити війну в Україні. Він заявив, що голосував за визнання "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР", а не за те, щоби бомбили Київ.