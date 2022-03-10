НАТО не готове захищати Україну і зупинити війну – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готове захищати Україну і зупинити війну/ Reuters

Ситуація з вторгненням Росії в Україну показала, що НАТО не готове діяти колективно і захищати Українську державу.

Альянс не готовий гарантувати безпеку мирних жителів нашої держави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після переговорів з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, які відбулися 10 березня.

За словами Кулеби, Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки, які можуть забезпечити постійні члени Радбезу ООН і країни-сусіди. Такі безпекові гарантії можуть бути подібні до тих, які передбачає Північноатлантичний договір. Він зазначив, що Конституція України передбачає вступ нашої держави до НАТО й отримання гарантій безпеки, які надає Північноатлантичний договір.

"Ми розуміємо, що цього (приєднання до НАТО – ред.) не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готове діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Альянс делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі", – зазначив Кулеба.

У контексті цього виникає питання, як можна забезпечити безпеку України у проміжку часу між сьогоднішнім днем і моментом, коли наша держава можливо вступить до Північноатлантичного альянсу, наголошує Кулеба.

За його словами, Україна готова обговорювати систему гарантій, у якій безпеку нашій державі могли б гарантувати постійні члени Радбезу ООН, в тому числі Росія, Туреччина, і всі наші сусіди.

Зустріч Кулеби і Лаврова в Туреччині

Нагадаємо, у четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона розпочалася об 11:25 (10:25 за київським часом). Ця зустріч була першою від початку війни, яку провели на рівні очільників МЗС.

Як розповідав раніше Дмитро Кулеба, вимогами Києва є наступні:

припинення вогню,

звільнення окупованих територій,

вирішення гуманітарних питань.

Результати перемовин Кулеби і Лаврова

Після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що сторони поки що не змогли досягти рішення щодо припинення вогню. Щодо питання організації гуманітарних коридорів – Кулеба сподівається, що "зелені коридори" все-таки запрацюють після того, Лавров "проведе комунікацію в Росії з тими, хто ухвалює такі рішення".

Кулеба заявив, що Україна не здасться. Вона готова вирішувати ситуацію дипломатичним шляхом, але до можливого прийняття дипломатичних рішень захищатиме свою землю військовим шляхом.

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