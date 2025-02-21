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"Мир іншим і бути не може": Сотник назвав єдину надію України

Сергій Кущ
21 лютого 2025, 23:41
348
Якщо Україна впаде, то наступні двері - двері в Євросоюз.
Сотник назвав єдину надію України
Сотник назвав єдину надію України / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Путін не залишить окуповані території
  • Хто може допомогти Україні

Російський диктатор Володимир Путін під час мирних переговорів не погодитися віддати окуповані території.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Путін нізвідки не піде. Він уже сказав: що я взяв, те - моє. Він вчепився в ці території і вже вписав чотири регіони України в конституцію. Він уже все "на пеньок натягнув" і заснував, каже, що це його регіони", - каже експерт.

За його словами, вступ Європи у війну - це єдина надія України на справедливий мир.

"А мир іншим і бути не може, тільки справедливим. Без справедливості миру не буває. Європа має усвідомити, в якому становищі вона перебуває. Не Україна, а саме вона сама. Україна - це останній форпост, який відчайдушно і з останніх сил чинить опір Росії. Якщо цей форпост впаде, то наступні двері - двері в Євросоюз. Це називається "Ми йдемо до вас!", - підсумував експерт.

Дивіться відео повного інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Останні заяви США щодо України

Як повідомляв раніше Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна і Європа не переможуть Путіна без США. Джей Ді Венс критикує Україну, Європу та адміністрацію Байдена через відсутність шляху до перемоги.

Також віцепрезидент США видав цинічну заяву. Джей Ді Венс цинічно висловився про війну в Україні. Він заявив, що без Штатів український народ не зміг би вистояти і такої держави вже не було б. Джей Ді Венс обурений через те, що Володимир Зеленський "ображав" Дональда Трампа.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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