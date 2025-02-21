"Путін дійде до Львова": Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватися

Режим припинення вогню буде не на руку Україні, а їй на шкоду. І Путін цей режим все одно порушить через певний час.

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Сотник сказав, на що Україні ніколи не можна погоджуватися/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Основні тези Сотника:

Якщо буде досягнутий режим припинення вогню, Україні це нашкодить

Путін все одно через певний час порушить цей режим

Глава Кремля підготоється і дійде до Львова або влаштує провокацію на АЕС

Якщо буде досягнуто режиму припинення вогню, це буде не на руку Україні, а на шкоду. При цьому такий режим довго не протримається – російський диктатор Володимир Путін його порушить.

Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв’ю Главреду.

"Тривалий час режим припинення вогню не буде підтримуватися. Зеленський уже заявив, що без США Україна не переможе, тобто він уже схильний до того, щоб його продавили. Чому ж без Штатів не перемогти? А з бритами? А з французами? Інша річ, що їх треба переконувати в тому, що в Україні має бути зовсім інша армія – не миролюбні "блакитні шоломи", а армія, яка вступить у війну з авіацією і артилерією, і буде мочити мерзоту на території України", – зазначив Сотник.

За його словами, якщо буде досягнуто режиму припинення вогню, то він нашкодить Україні, і Путін через певний час його порушить, а до цього в російського диктатора буде час добре підготуватися.

"Він (режим припинення вогню – ред.), по-перше, буде не на руку Україні, а їй на шкоду, а, по-друге, цей режим у будь-якому разі Путін порушить через певний час. Підмиє підхвістя, почистить пір'ячко – і порушить. І піде далі. Але він уже засвоїть уроки минулого і підготується так, що дійде до Львова або зробить щось під чужим прапором на Запорізькій чи Курській АЕС. Курська АЕС поки що не взята під контроль ЗСУ, але Путін може все зробити і звинуватити в цьому Україну", – зазначив журналіст.

Він наголосив, що "з дияволом ніколи не можна сідати за стіл переговорів, не можна під нього прогинатися".

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, депутат Європарламенту заявив, що Трамп вимагає, щоб Європа "здала" Україну Росії за 3 тижні. Президент США шантажує європейців виведенням американських військ з континенту.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розсердився на Зеленського – Вашингтон і Київ готують нову угоду. Кілька помічників Зеленського нібито вмовляли його погодитися на оновлену пропозицію щодо природних ресурсів, щоб уникнути посилення конфронтації.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про небезпеку капітуляції України. Справедливий мир в Україні не може бути досягнутий шляхом припинення вогню, бо це призведе до капітуляції країни, заявив він.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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