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Трамп зустрінеться з Путіним у сакральну для РФ дату: в Le Point розкрили деталі

Руслана Заклінська
21 лютого 2025, 21:06
378
Присутність Трампа поруч із Путіним стане дипломатичним успіхом для Кремля та виправданням його військової агресії.
Трамп зустрінеться з Путіним у сакральну для РФ дату: в Le Point розкрили деталі
Трамп прибуде до Москви 9 травня для участі в урочистостях / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне:

  • Трамп планує відвідати Москву 9 травня
  • До цієї дати можуть приурочити підписання мирної угоди між Києвом і Москвою
  • Присутність Трампа стане виправданням дій Кремля

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Москву 9 травня 2025 року для участі в параді на честь закінчення Другої світової війни. Саме до цієї дати нібито приурочать підписання мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це пише французьке видання Le Point.

Очікується, що президент США буде присутній на трибунах разом із президентом РФ Володимиром Путіним. Якщо Дональд Трамп дійсно з’явиться поруч із Путіним, це стане для російського диктатора не просто дипломатичним успіхом, а й виправданням всіх його дій — від анексії Криму до війни 2022 року.

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Політичний підтекст візиту

Для Путіна 9 травня – це не лише пам’ять про перемогу, а й можливість підтвердити свою версію історії, у якій Росія є головним переможцем над нацизмом. Кремль роками використовує цю дату для утвердження власних наративів та легітимізації агресії. Святкування, яке традиційно супроводжується військовим парадам, вже давно перетворилося на демонстрацію сили та політичного впливу.

За інформацією джерел видання, саме до цієї дати можуть приурочити мирні переговори між США та РФ щодо України. Якщо ці переговори завершаться успішно, 9 травня може стати символічною датою "миру", вигідного насамперед РФ.

У виданні стверджують, що Путін використає символізм 9 травня як доказ своїх наративів про "нацизм" в Україні, ототожнивши завершення російсько-української війни з перемогою над нацистською Німеччиною. Проте офіційно ні американська, ні російська сторони не підтверджували візит Трампа.

Історичні паралелі

Поїздки американських лідерів до Москви на 9 травня не є безпрецедентними. У 1995 році Білл Клінтон був присутній на святкуваннях на запрошення Бориса Єльцина. Проте тоді йшлося про налагодження відносин після холодної війни, а не про потенційну реабілітацію агресора.

Якщо Трамп дійсно з’явиться на Червоній площі, це стане потужним сигналом для всього світу. Європейські союзники США можуть сприйняти це як удар по міжнародному порядку.

Трамп зустрінеться з Путіним у сакральну для РФ дату: в Le Point розкрили деталі
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Різкі заяви Трампа - останні новини

Нагадаємо, 19 лютого президент США Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського за відмову провести вибори під час війни та назвав його диктатором. У соцмережі Truth Social він заявив, що Україна отримала 350 млрд доларів від США на війну, у якій "неможливо перемогти".

Також 21 лютого Трамп заявив, що Володимир Зеленський не є важливим учасником переговорів про припинення війни. Він вважає, що Зеленський не зміг завершити війну за три роки й "погано вів переговори".

Як повідомляв Главред, колишній керівник КНБ Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що президент США Дональд Трамп був завербований радянськими спецслужбами ще у 1987 році. За його словами, Трамп отримав псевдонім "Краснов".

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Що відомо про Le Point?

Le Point — відомий французький тижневик, який аналізує і надає незалежну думку про новини політики, економіки, соціальної та культурної сфер у Франції і в усьому світі. Заснований 1972 року в Парижі. Належить французькому бізнесменові Француа Піно через холдингову компанію Artémis, пише Вікіпедія.

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