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Путін звинуватив Україну в "саботажі" Мінських угод

2 лютого 2022, 21:14

Президент РФ також розкритикував політику відкритих дверей НАТО і заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на російські заклопотаності".

Володимир Путін
Володимир Путін звинуватив Україну / Фото Reuters

2 лютого відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона з президентом Росії Володимиром Путіним. Останній звинуватив Україну в нібито "саботажі" Мінських угод, повідомляє сайт Кремля.

Сторони обмінялися думками в контексті ситуації на Донбасі і забезпечення так званих "гарантій безпеки" для Росії.

"Президент Росії виклав принципові підходи з даних питань. Зокрема, звернуто увагу на хронічний саботаж Києвом Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін розкритикував політику відкритих дверей НАТО і заявив про неготовність Альянсу "адекватно реагувати на російські занепокоєння".

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі з посиланням на розвідку США раніше зробили заяву про те, що Росія за кілька тижнів до можливого військового вторгнення на територію України може організувати провокацію у вигляді нападу на бойовиків " ЛДНР "на Донбасі "під чужим прапором". Як вважають американці, подібні дії можуть стати приводом для повномасштабного наступу на українську державу.

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Журналісти CNN з посиланням на Міноборони України опублікували інформацію про те, що біля українських кордонів знаходиться понад 127 тисяч російських військових. В оборонному відомстві допускають сценарій, при якому Росія може завдати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації заявив, що українці не повинні піддаватися паніці. За його словами, ситуація залишається стабільною. Загроза повномасштабного військового вторгнення Росії присутня з 2014 року, проте небезпеки не стало більше. Збільшилася нагнітання панічних настроїв при такій обстановці. При цьому українська держава має бути готовою до оборони своєї країни.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков говорив, що пересування військ РФ в прикордонних з Україною територіях пов'язане з нібито напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Російська держава вважає рух військ "запобіжними заходами".

Президент США Байден попередив главу РФ Путіна про те, що Москву чекають небувалі санкції у разі військового вторгнення в Україну. Російські банки можуть відключити від долара.

У Комітеті Верховної Ради з безпеки сказали, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі загострення російсько-українського військового конфлікту. Це люди з бойовим досвідом, які можуть швидко виконувати поставлені завдання.

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