Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставку

Марина Лазебна / скріншот

Міністр соцполітики України Марина Лазебна подала у відставку.

Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Причину такого рішення Лазебної він не назвав. Зазначимо, що посаду міністра соціальної політики України вона займала з 4 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів осіб. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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