Прем'єр Італії йде: президент відмовився приймати відставку Маріо Драгі

Маріо Драгі / president.gov.ua

Маріо Драгі йде у відставку з поста прем'єрміністра Італії. Як повідомляє Аnsa.it, Драгі пережив вотум недовіри в Сенаті Італії, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування рухом 5 зірок, ключовим союзником коаліції.

Парламентарі руху 5 зірок відмовилися брати участь у голосуванні через протидію частинам законопроекту про полегшення стрімкого зростання цін на енергоносії, з яким був пов'язаний вотум довіри.

У своїй заяві Драгі сказав, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник.

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту Республіки", - цитує його заяву пресслужба уряду.

Трохи пізніше стало відомо, що президент Італії Серджо Маттарелла не прийняв заяву про відставку прем'єр-міністра країни Маріо Драгі.

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Візит Драгі в Україну

У четвер, 16 червня, в столицю України прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс.

Під час візиту президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв не примушувати Україну до мирних переговорів з Росією.

Також Макрон заявив що Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Росією в односторонньому порядку, Неможливий. При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій і потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна".

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