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Литва хоче передати Україні летальну зброю

19 грудня 2021, 23:59

Процес передачі зброї Україні стосується кількох держав.

Литва, Україна
Литва підтримує Україну / business.ua

Влада Литви заявила про готовність передати Україні летальну зброю. Про це в неділю, 19 грудня, сказав міністр національної оборони цієї балтійської країни Арвідас Анушаускас, пише LRT.

"Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва до цього готова, включаючи передачу Україні летальної зброї", - заявив Анушаускас.

Однак про те, яку саме зброю Литва передасть Україні, не уточнюється.

"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені кілька держав, не тільки донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", – додав Анушаускас.

Про те, що Литва готова передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів у місті Руклі на спільній пресконференції з Міністром оборони Німеччини Христині Ламбрехт. Остання прибула до Литви, щоб відвідати солдатів бундесверу.

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Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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