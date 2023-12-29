Кулеба розніс заклики до "перемовин" з Путіним: нехай почують вибухи в Україні

Агресорка Росія 29 грудня застосувала проти України понад 100 ракет, причому била по цивільній інфраструктурі, зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Хотів би, щоб звуки вибухів в Україні почув весь світ - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ДСНС

Цивілізований світ повинен відповісти на масовані атаки Росії стабільною фінансовою та військовою підтримкою Києва. Нехай західні столиці і журналісти, які говорять і пишуть про нібито готовність Москва до перемовин, почують звуки вибухів в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У мікроблозі X він розповів про те, що 29 грудня російські окупанти застосували проти України понад 100 ракет і велику кількість безпілотників. Причому атакували загарбники цивільні об'єкти.

Дипломат закликав усіх, хто вірить у "перемовини з Путіним", почути звуки вибухів в Україні.

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"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" або нібито готовність Росії до "перемовин", - сказав глава МЗС.

Також він додав, що вибухи прямо демонструють позицію Росії. У такій ситуації цивілізований світ повинен відповісти потужною підтримкою України.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова і фінансова допомога Україні. Тільки велика вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Масштабна атака Росії на Україну 29 грудня

Війська РФ влаштували масовану атаку України. Окупанти 29 грудня обстріляли Харків, Дніпро, Київ, Львів та інші міста ракетами і дронами. В результаті повітряних атак загарбників є постраждалі і загиблі.

Окупанти Росії застосували проти України 18 бомбардувальників Ту-95, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, спочатку вони вдарили дронами, щоб розвідати обстановку, а потім били ракетами. Такі масованих атак не було давно.

Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, українським військам вдалося збити 114 ворожих цілей. Ворог бив по промисловій, цивільній та військовій інфраструктурі.

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