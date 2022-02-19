Зеленський знову запропонував Путіну провести переговори

Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися, повідомив президент.
Президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися. Це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.
У нього запитали, чи знає Він, які у Путіна плани по Україні, на що Зеленський відповів: "Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися".
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
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