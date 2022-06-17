Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським

Дмитро Кулеба висловився про переговори з Путіним / Reuters

Лідер країни-агресора Володимир Путін може погодитися на переговори з Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від захопленого півдня чи Донбасу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Foreign Affairs.

За його словами, на півдні українська армія вже проводить контратаки, а для прориву оборони противника буде застосовуватися передове озброєння.

"Ми будемо прагнути поставити росіян на межу необхідності залишити Херсон - місто, яке є ключем до стратегічної стабільності України. Якщо ми будемо просуватися і на півдні, і на сході, ми можемо змусити Путіна обирати між відмовою від південних міст, включаючи Херсон і Мелітополь, і відмовою від нещодавно окупованих територій на Донбасі, щоб він міг утримувати південь", - зазначив Кулеба.

Він вважає, що тоді російський президент почне більш серйозно ставитися до переговорів про припинення вогню.

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"Нашою метою як і раніше буде виведення російських військ з України... зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись з достатньою кількістю провалів. Якщо наші Збройні сили стануть сильнішими і успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову", - підкреслив міністр.

Кулеба також упевнений, що Путіну легше подати відступ як "акт доброї волі" перед подальшими переговорами.

"Путін міг би навіть заявити, що" спецоперація " успішно досягла своїх цілей з демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало... Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру в цілому", - додав Кулеба.

В іншому випадку, якщо Путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі в Луганській і Донецькій області доти, поки він не буде вести переговори або поки українська армія не досягне державного кордону.

Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар РНБО Олексій Данілов у квітні говорив, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Ворог використовує естакаду для перекидання своїх військових сил.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - зазначав чиновник.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, вибухнув заявою про те, що слова Данилова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, трактуються Москвою як"анонс теракту". Російська держава нібито збирається провести" правову оцінку "для "подальшого покарання".

Як вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, Кримський міст-це стратегічна споруда, яке росіяни прикривають таким чином, що його не можна знищити. За його словами, там мінімум дві бригади ППО, наряд сил в повітрі і протиповітряна система, що прикриває кораблі. Чиновник підкреслив, що якби була така можливість, Україна давно б знищила даний об'єкт.

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