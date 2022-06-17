"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи Захід

Путін висловився з новою нісенітницею про захід/ УНІАН, Reuters

Захід намагається протидіяти ходу історії, а США проголосили себе посланцями Господа. Таку нісенітницю сказав президент РФ Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Він також вважає, що Захід мислить категоріями минулого століття, не бажаючи помічати змін.

"Сполучені Штати, проголосивши перемогу в "холодній війні", оголосили себе посланцями Господа на землі, у яких немає ніяких зобов'язань, а є тільки інтереси. Причому, ці інтереси оголошуються священними. Вони немов не помічають, що за останні десятиліття на планеті сформувалися і все голосніше заявляють про себе нові потужні центри. Вони мають право на захист національного суверенітету", - заявив Путін.

Глава Кремля не уточнив, які саме дивні він вважає "потужними центрами".

Він додав, що лідерам багатьох держав не вдасться пересидіти "під час бурхливих змін".

"Колеги на заході намагаються протидіяти ходу історії, мислять категоріями минулого століття, знаходяться в ілюзіях і не хочуть помічати змін. Вічного нічого не буває", - переконаний Путін.

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Раніше повідомлялося, що РФ вже стратегічно програла війну проти України. Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів. І вже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Нагадаємо, за словами журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева, президент Росії Володимир Путін керує війною в Україні мало не "в ручному режимі". Ніхто з його оточення не знає, що господар Кремля вирішить найближчим часом.

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