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Кулеба про заяви Путіна: на "корисних ідіотів" на Заході у глави Кремля надії більше немає

3 жовтня 2022, 11:58

Держава-терорист Росія діятиме якщо не війною, то голодом і холодом, сказав Дмитро Кулеба.

Кулеба, Путін
Росія вже не сподівається на крихку позицію деяких політиків у Європі - Кулеба / УНІАН

Керівник країни-агресорки Володимир Путін розгорнув свою війну не тільки проти України, а й усього світу. Продовольство і енергоресурси використовуються окупантом в якості зброї. Путін більше не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході і адресує свої "послання" глобальному півдню. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє РБК-Україна, дипломат розповів про те, що коли Росія діє не війною, вона провокує продовольчі кризи. Москва повинна отримати серйозну відповідь на свої витівки.

"Кремль повинен отримати жорстку протидію всьому світу у відповідь на використання енергоресурсів і продовольства в якості зброї. Тактика держави-терористки зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей", - сказав міністр.

За його словами, позиції Путіна можуть бути ослаблені за допомогою посилення тиску санкціями, нанесення шкоди російським військам на полі бою і озброєнням України.

Глава МЗС також акцентував увагу на тому, що Путін у своїх останніх заявах звертався не до України, Європи чи Північної Америки, а до Глобального Півдня.

"Це означає, що Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході або тендітну позицію деяких європейських політиків", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава Кремля Володимир Путін за останній час двічі погрожував Україні можливим застосуванням ядерної зброї. Він говорив про це 21 вересня, коли оголосив мобілізацію в РФ, і 30 вересня під час виступу на підписанні папірців, пов'язаних з анексією захоплених російськими окупантами Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Але такого можливого варіанту розвитку подій виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ моментально відповість. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путін про це вже попереджений.

Інші новини:

МЗС України Володимир Путін Дмитро Кулеба війна Росії та України
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