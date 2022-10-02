Путіну шукають заміну: у РФ назвали несподіваного кандидата в наступники

Володимир Путін / Скріншот

Син секретаря Радбезу РФ Дмитро Патрушев є однією з найбільш реальних кандидатур на місце Володимира Путіна.

Про це розповів російський політолог Аббас Галлямов в ефірі телемарафону.

За його даними, Патрушев-молодший виглядає прийнятною кандидатурою для більшості російських еліт.

"На сьогодні Патрушев (молодший, - ред.) найбільш обговорюваний і найбільш перспективний", - говорить російський експерт.

Разом з тим він не виключив, що Путін може готувати на своє місце дочку, Катерину Тихонову.

"Її влітку навіщось почали намагатися розкручувати. Поки не дуже активно, але її призначили на посаду, яка передбачає, там є перспективи для розкрутки. Її в головному об'єднанні російських підприємців зробили головною в комісії з імпортозаміщення. Оскільки ця ключова тема для російської економіки в умовах санкцій, то, в принципі, це тема для розкрутки", - додав Галлямов.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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