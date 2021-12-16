Не яро чекають в НАТО: Кулеба назвав брак саміту Східного партнерства в Брюсселі

Дмитро Кулеба не знає, коли Україна вступить до НАТО / УНІАН

У рамках саміту Східного партнерства в Брюсселі українська сторона цікавилася, коли Україна зможе вступити в НАТО. Однак конкретної відповіді від представників Альянсу так і не отримала, заявив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко підтвердили, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною і НАТО", - зазначив Кулеба.

Візит Зеленського в Брюссель

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. Гарант бере участь у шостому саміті Східного партнерства, який стартував у середу, 15 грудня, і працюватиме до 16 грудня.

На саміті присутні президент Європейської Ради Шарль Мішель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, і також лідери держав Євросоюзу і країн Східного партнерства.

У рамках заходу Зеленський проводить зустрічі з лідерами держав Євросоюзу та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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